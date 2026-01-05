Супруга хоккеиста НХЛ Сергачёва поделилась кадрами неприятной стороны жизни в Нью-Йорке

Елизавета Сергачёва, супруга российского хоккеиста Михаила Сергачёва из клуба НХЛ «Юта Мамонт», поделилась в социальных сетях не самой приятной стороной жизни в Нью-Йорке.

В серии видео она показала, как вместе с мужем и маленьким сыном проводила время в городе, и призналась, что найти интересные развлечения для ребёнка оказалось сложнее, чем ожидалось.

«Запрос в ChatGPT «чем заняться с ребёнком в Нью-Йорке» не принёс ничего стоящего. В итоге мы отправились пугать крыс в парк. На удивление, оказалось очень весело», — написала Елизавета в соцсетях.

На одном из видео слышно, как Михаил говорит: «Смотри, сколько их!» Несмотря на юмористический тон, кадры оставляют впечатление неприятного зрелища.

Добавим, что в текущем сезоне НХЛ Михаил Сергачёв провёл 42 матча, забил шесть голов и сделал 23 результативные передачи.

Данила Юров проводит подготовку к первому сезону в НХЛ