Фото: эмоции игроков сборной Канады в конце матча с Чехией в полуфинале МЧМ-2026

Молодёжная сборная Канады потерпела поражение от национальной команды Чехии в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет (4:6). «Чемпионат» предлагает ознакомиться и взглянуть на эмоции канадских хоккеистов в концовке игры, когда на табло был зафиксирован счёт, ставший окончательным.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Интересно, что Канада в третий раз подряд проиграла именно Чехии в плей-офф молодёжных чемпионатов мира. В 2024 и 2025 годах поражения случались на стадии четвертьфиналов (2:3 и 3:4 соответственно).

В матче за бронзу Канада сыграет со сборной Финляндии, игра пройдёт 6 января, её начало запланировано на 0:30 мск.