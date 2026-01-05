Канада лишь во второй раз в истории не попала в финал МЧМ три года подряд

Молодёжная сборная Канады потерпела поражение от национальной команды Чехии в полуфинале чемпионата мира 2026 года среди игроков не старше 20 лет (4:6). Таким образом, канадцы не сыграют в матче за золото на молодёжных мировых первенствах в третий раз подряд.

Подобная серия с молодёжной сборной Канады происходит лишь во второй раз за всю историю. Впервые три раза подряд канадцы не выходили в финал в промежутке с 2012 по 2014 год.

Примечательно, что на промежутке с 2024 по 2026 год каждый раз в плей-офф молодёжных чемпионатов мира сборная Канады проигрывала Чехии. В 2024 и 2025 годах поражения случались на стадии четвертьфиналов (2:3 и 3:4 соответственно).