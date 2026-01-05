Канада лишь во второй раз в истории не попала в финал МЧМ три года подряд
Молодёжная сборная Канады потерпела поражение от национальной команды Чехии в полуфинале чемпионата мира 2026 года среди игроков не старше 20 лет (4:6). Таким образом, канадцы не сыграют в матче за золото на молодёжных мировых первенствах в третий раз подряд.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4) 1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5) 1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5) 2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3) 2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5) 3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5) 3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5) 4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5) 4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5) 4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)
Подобная серия с молодёжной сборной Канады происходит лишь во второй раз за всю историю. Впервые три раза подряд канадцы не выходили в финал в промежутке с 2012 по 2014 год.
Примечательно, что на промежутке с 2024 по 2026 год каждый раз в плей-офф молодёжных чемпионатов мира сборная Канады проигрывала Чехии. В 2024 и 2025 годах поражения случались на стадии четвертьфиналов (2:3 и 3:4 соответственно).
