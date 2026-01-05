«Сан-Хосе» объявил о продлении контракта с форвардом Веннбергом

«Сан-Хосе Шаркс» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта со шведским нападающим Александером Веннбергом. Новое соглашение с форвардом рассчитано на три года, общая сумма составила $ 18 млн. Таким образом, кэпхит составит $ 6 млн.

Веннбергу 31 год. За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2024/2025. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на его счету 41 сыгранный матч, в которых он набрал 26 (7+19) очков при показателе полезности «-12».

В НХЛ Веннберг также выступал за «Коламбус Блю Джекетс», «Флориду Пантерз», «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Всего за карьеру в лучшей лиге мира швед провёл 830 матчей, в которых набрал 396 (108+288) очков.