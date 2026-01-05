Скидки
Фото: рикошет от конька игрока сборной Чехии при победном голе в ворота Канады на МЧМ-2026

Комментарии

Сборная Чехии одержала победу над национальной команды Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года (6:4), забросив победную, пятую, шайбу за 1:14 до окончания третьего периода. Снаряд попал в ворота после рикошета от конька нападающего чехов Томаша Полетина.

Фото: Скриншот трансляции

После броска в направлении ворот Канады шайба попала сначала в конёк обороняющегося игрока, после чего отрикошетила от Полетина и уже затем отправилась в сетку. Арбитры встречи после небольшой заминки засчитали гол, он стал победным для Чехии. Форвард Войцех Чихар отправил свою шайбу уже в пустые ворота.

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4)     1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5)     1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5)     2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3)     2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5)     3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5)     3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5)     4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5)     4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5)     4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)    

В матче за золото чемпионата мира Чехия сыграет со Швецией 6 января. Начало встречи запланировано на 4:30 мск.

Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
