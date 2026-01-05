Фото: рикошет от конька игрока сборной Чехии при победном голе в ворота Канады на МЧМ-2026

Сборная Чехии одержала победу над национальной команды Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года (6:4), забросив победную, пятую, шайбу за 1:14 до окончания третьего периода. Снаряд попал в ворота после рикошета от конька нападающего чехов Томаша Полетина.

Фото: Скриншот трансляции

После броска в направлении ворот Канады шайба попала сначала в конёк обороняющегося игрока, после чего отрикошетила от Полетина и уже затем отправилась в сетку. Арбитры встречи после небольшой заминки засчитали гол, он стал победным для Чехии. Форвард Войцех Чихар отправил свою шайбу уже в пустые ворота.

В матче за золото чемпионата мира Чехия сыграет со Швецией 6 января. Начало встречи запланировано на 4:30 мск.