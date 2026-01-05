Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки — три шайбы
Поделиться
Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби забил 112-й победный гол в своей карьере в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, благодаря чему сравнялся с бывшим игроком ряда команд лиги Ги Лефлёром по этому показателю и вышел на 10-е место в истории. Строчкой выше располагается легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки, на счету которого 115 шайб, принесших победы в матчах.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50 1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21 2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48 3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38 4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47 4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51 4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp) 4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46 4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22
Кросби отличился в матче регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ).
Всего на счету 38-летнего нападающего в текущем сезоне 41 сыгранный матч, в которых он отметился 47 набранными очками (24+23) при показателе полезности «0».
Комментарии
- 5 января 2026
-
10:12
-
10:01
-
09:58
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
08:39
-
08:29
-
08:24
-
08:17
-
08:08
-
08:01
-
07:33
-
07:32
-
07:32
-
05:59
-
05:48
-
04:53
-
04:38
-
04:27
-
04:13
-
03:58
-
03:46
-
03:43
-
03:36
-
02:57
-
02:49
-
02:39