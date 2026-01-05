Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это был отличный тест». Кросби — о камбэке «Питтсбурга» в матче с «Коламбусом»

«Это был отличный тест». Кросби — о камбэке «Питтсбурга» в матче с «Коламбусом»
Комментарии

Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о победе своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ), отметив, что игра, по ходу которой «пингвинам» пришлось отыгрываться со счёта 1:4, стала для них хорошей проверкой.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50     1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21     2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48     3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38     4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47     4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51     4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp)     4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46     4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22    

«Это был отличный пас. [Эрик Карлссон проявил] прекрасное хладнокровие. Думаю, что сохранять его в такой момент, когда ты играешь на синей линии, непросто. Но шайба пришла точно мне в клюшку. Это был очень важный момент от него. Очевидно, множество таких ситуаций привели к тому, что мы смогли вернуться в игру. Это и заработанные удаления, и важные голы… Думаю, мы справились с этим. Я считаю, что это был отличный тест для нас, а мы нашли способ победить», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Материалы по теме
Сидни Кросби забил 112-й победный гол в карьере, до показателя Гретцки — три шайбы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android