«Это был отличный тест». Кросби — о камбэке «Питтсбурга» в матче с «Коламбусом»

Капитан и нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о победе своей команды в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ), отметив, что игра, по ходу которой «пингвинам» пришлось отыгрываться со счёта 1:4, стала для них хорошей проверкой.
«Это был отличный пас. [Эрик Карлссон проявил] прекрасное хладнокровие. Думаю, что сохранять его в такой момент, когда ты играешь на синей линии, непросто. Но шайба пришла точно мне в клюшку. Это был очень важный момент от него. Очевидно, множество таких ситуаций привели к тому, что мы смогли вернуться в игру. Это и заработанные удаления, и важные голы… Думаю, мы справились с этим. Я считаю, что это был отличный тест для нас, а мы нашли способ победить», — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
- 5 января 2026
