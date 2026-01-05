Игроки «Колорадо» Ландеског и Тэйвз выбыли из-за травм на неизвестный срок

Капитан и нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и защитник «лавин» Девон Тэйвз выбыли из-за травм на неопределённый срок, сообщает журналист Denver Post Кори Масисак со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара на своей странице в социальной сети X. По словам специалиста, оба игрока «пропустят некоторое время».

Ландеског получил травму по ходу матча с «Флоридой Пантерз» (1:2 ОТ), из-за чего провёл на льду лишь 5 минут 58 секунд. Тэйвз в данной игре участия не принимал.

На счету Ландескога 22 (7+15) очка в 41 сыгранном матче в текущем сезоне. Тэйвз отметился 13 (1+12) баллами в 40 играх.