Игроки «Колорадо» Ландеског и Тэйвз выбыли из-за травм на неизвестный срок
Капитан и нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и защитник «лавин» Девон Тэйвз выбыли из-за травм на неопределённый срок, сообщает журналист Denver Post Кори Масисак со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара на своей странице в социальной сети X. По словам специалиста, оба игрока «пропустят некоторое время».
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Беннетт – 06:27 1:1 Лехконен (Мэнсон, Нельсон) – 11:51 2:1 Экблад – 38:12
Ландеског получил травму по ходу матча с «Флоридой Пантерз» (1:2 ОТ), из-за чего провёл на льду лишь 5 минут 58 секунд. Тэйвз в данной игре участия не принимал.
На счету Ландескога 22 (7+15) очка в 41 сыгранном матче в текущем сезоне. Тэйвз отметился 13 (1+12) баллами в 40 играх.
