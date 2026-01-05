Защитник «Торонто» Танев, возможно, выбыл до конца текущего сезона из-за травмы

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Крис Танев из-за травмы может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Дэвид Пагнотта в социальной сети X.

По информации источника, на следующей неделе Танев проведёт консультацию у врача-хирурга, чтобы определить свои дальнейшие шаги. Если будет принято решение о необходимости проведения операции, то наиболее вероятно, что защитник выбудет из строя до конца апреля — начала мая.

В текущем сезоне из-за травм 36-летний Танев сыграл лишь 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Новое повреждение защитник получил в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).