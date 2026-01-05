Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Торонто» Танев, возможно, выбыл до конца текущего сезона из-за травмы

Защитник «Торонто» Танев, возможно, выбыл до конца текущего сезона из-за травмы
Комментарии

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Крис Танев из-за травмы может пропустить остаток регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Дэвид Пагнотта в социальной сети X.

По информации источника, на следующей неделе Танев проведёт консультацию у врача-хирурга, чтобы определить свои дальнейшие шаги. Если будет принято решение о необходимости проведения операции, то наиболее вероятно, что защитник выбудет из строя до конца апреля — начала мая.

В текущем сезоне из-за травм 36-летний Танев сыграл лишь 11 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Новое повреждение защитник получил в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

Материалы по теме
Первый хет-трик Мэттьюса почти за два года! И он уже в шаге от рекорда «Торонто» по голам
Видео
Первый хет-трик Мэттьюса почти за два года! И он уже в шаге от рекорда «Торонто» по голам
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android