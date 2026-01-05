Скидки
Главная Хоккей Новости

Дыняк — об «Автомобилисте»: не везло нам с соперником, а им не везло с нами

Дыняк — об «Автомобилисте»: не везло нам с соперником, а им не везло с нами
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о матче с екатеринбургским «Автомобилистом», в котором его команда одержала победу 5:0.

«Как год начнёшь, так его и проведёшь? Возможно, да, есть такое. Всё зависит от того, как будем работать – так будем и играть.

Остались ли эмоции на матч с «Автомобилистом»? Принципиальность? Не везло нам с соперниками в первом раунде, им тоже не везло с нами. «Автомобилист» – хорошая сильная команда, мы настраиваемся на каждого соперника, любого надо уважать. А во время игры нужно биться и стараться играть только на победу.

За счёт чего удалось поменять ход игр с Екатеринбургом? Мы же работаем, ежедневная пахота приводит к желаемому результату», – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

