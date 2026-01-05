Дыняк выразил поддержку травмированному Лямкину

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о травме защитника команды Никиты Лямкина, выразив надежду, что одноклубник сможет как можно быстрее вернуться в строй.

«У Лямкина на Новый год вообще такая туса была, очень классная. Никитосику мы желаем здоровья, он один из наших лучших защитников, чувствуем его потерю.

Надеемся, что он восстановится, желаем, чтобы он быстрее поправился и вернулся в строй», – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В текущем сезоне 29-летний Лямкин провёл 41 матч в регулярном сезоне КХЛ, отметившись в них 25 (3+22) набранными очками. В последний раз он выходил на лёд 30 декабря в игре с «Северсталью» (4:3 Б).