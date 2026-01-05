«Квартирка маленькая». Нападающий «Ак Барса» Дыняк рассказал, как отмечал Новый год

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал, как отметил наступивший 2026 год, признавшись, что особо не праздновал, так как уже 2 января у команды началась подготовка к следующим матчам КХЛ.

«Как провёл Новый год? Дома с женой провёл в Казани. Приглашал ли кого-то? Да у меня квартирка маленькая (улыбается).

От праздника уже отключились? Мы особо и не праздновали, сильно не гуляли. Нас 2-го числа уже собрали. Правильно подготовились, видно, что ребята правильно провели праздники – с семьями, с любимыми. Напитались энергией положительной и сегодня выступили хорошо. Конечно, были ошибки, без них никуда, но будем выделять позитив», – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.