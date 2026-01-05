Скидки
Хоккей

«Квартирка маленькая». Нападающий «Ак Барса» Дыняк рассказал, как отмечал Новый год

Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк рассказал, как отметил наступивший 2026 год, признавшись, что особо не праздновал, так как уже 2 января у команды началась подготовка к следующим матчам КХЛ.

«Как провёл Новый год? Дома с женой провёл в Казани. Приглашал ли кого-то? Да у меня квартирка маленькая (улыбается).

От праздника уже отключились? Мы особо и не праздновали, сильно не гуляли. Нас 2-го числа уже собрали. Правильно подготовились, видно, что ребята правильно провели праздники – с семьями, с любимыми. Напитались энергией положительной и сегодня выступили хорошо. Конечно, были ошибки, без них никуда, но будем выделять позитив», – сказал Дыняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Комментарии
