Звезда Канады Маккенна пропустил рукопожатие после вылета от Чехии, известна причина
Поделиться
Стала известна причина, по которой нападающий молодёжной сборной Канады Гэвин Маккенна не присутствовал на церемонии рукопожатия с соперниками после поражения в полуфинале чемпионата мира 2026 года от Чехии (4:6). Форварда не было на льду и во время проигрыша гимна европейской страны.
По информации журналиста Кэма Робинсона, которую он приводит на своей странице в социальной сети X, Маккенна получил предупреждение за ненадлежащее поведение за 26 секунд до конца третьего периода, после чего ему не разрешили вернуться на лёд.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4) 1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5) 1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5) 2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3) 2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5) 3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5) 3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5) 4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5) 4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5) 4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)
На молодёжном чемпионате мира — 2026 Маккенна сыграл шесть матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Канаде предстоит сыграть в матче за бронзу с Финляндией 6 января, начало встречи запланировано на 0:30 мск.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 января 2026
-
10:47
-
10:32
-
10:22
-
10:12
-
10:01
-
09:58
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
08:39
-
08:29
-
08:24
-
08:17
-
08:08
-
08:01
-
07:33
-
07:32
-
07:32
-
05:59
-
05:48
-
04:53
-
04:38
-
04:27
-
04:13
-
03:58
-
03:46
-
03:43
-
03:36