Звезда Канады Маккенна пропустил рукопожатие после вылета от Чехии, известна причина

Комментарии

Стала известна причина, по которой нападающий молодёжной сборной Канады Гэвин Маккенна не присутствовал на церемонии рукопожатия с соперниками после поражения в полуфинале чемпионата мира 2026 года от Чехии (4:6). Форварда не было на льду и во время проигрыша гимна европейской страны.

Гэвин Маккенна Подробнее

По информации журналиста Кэма Робинсона, которую он приводит на своей странице в социальной сети X, Маккенна получил предупреждение за ненадлежащее поведение за 26 секунд до конца третьего периода, после чего ему не разрешили вернуться на лёд.

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4)     1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5)     1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5)     2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3)     2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5)     3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5)     3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5)     4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5)     4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5)     4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)    

На молодёжном чемпионате мира — 2026 Маккенна сыграл шесть матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Канаде предстоит сыграть в матче за бронзу с Финляндией 6 января, начало встречи запланировано на 0:30 мск.

Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
