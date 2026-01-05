Звезда Канады Маккенна пропустил рукопожатие после вылета от Чехии, известна причина

Стала известна причина, по которой нападающий молодёжной сборной Канады Гэвин Маккенна не присутствовал на церемонии рукопожатия с соперниками после поражения в полуфинале чемпионата мира 2026 года от Чехии (4:6). Форварда не было на льду и во время проигрыша гимна европейской страны.

По информации журналиста Кэма Робинсона, которую он приводит на своей странице в социальной сети X, Маккенна получил предупреждение за ненадлежащее поведение за 26 секунд до конца третьего периода, после чего ему не разрешили вернуться на лёд.

На молодёжном чемпионате мира — 2026 Маккенна сыграл шесть матчей, в которых набрал 10 (3+7) очков. Канаде предстоит сыграть в матче за бронзу с Финляндией 6 января, начало встречи запланировано на 0:30 мск.