Патрик Кейн отреагировал на непопадание в состав сборной США на ОИ-2026

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн высказался о своём непопадании в окончательный состав сборной США на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Форвард отметил, что чувствует разочарование по этому поводу, однако готов двигаться дальше.

«Конечно, это было разочаровывающе. Я думал, что, когда в прошлом году в команду пришёл Тодд, у меня была возможность проявить себя до конца сезона. В этом году у меня был неплохой старт, но потом появились проблемы с травмами. Можно искать какие угодно оправдания, но в конце концов я не попал в состав, и это, конечно, разочаровывает. Остаётся просто двигаться дальше», — приводит слова Кейна The Hockey News.

