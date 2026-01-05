Скидки
«Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова из списка отказов

«Салават Юлаев» забрал Евгения Кузнецова из списка отказов
Уфимский «Салават Юлаев» забрал российского нападающего Евгения Кузнецова из списка отказов, сообщает пресс-служба КХЛ. Об этом ранее сообщал «Чемпионат». Форвард был отправлен в список отказов своей предыдущей командой, магнитогорским «Металлургом».

Кузнецов в текущем сезоне сыграл в 15 матчах, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. 33-летний форвард перешёл в «Металлург» в начале октября на правах свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА, за который выступал в прошлом чемпионате КХЛ. «Салават» стал третьей командой для Кузнецова после возвращения в Россию из НХЛ.

