«Питтсбург» выиграл пять матчей подряд впервые с ноября 2023 года

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Она стала для «пингвинов» пятой подряд, чего не происходило с командой с отрезка с 4 по 14 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50     1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21     2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48     3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38     4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47     4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51     4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp)     4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46     4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22    

По ходу своей текущей победной серии до игры с «Коламбусом» «Питтсбург» справился с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3), «Каролиной Харрикейнз» (5:1) и дважды с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ и 4:1).

Примечательно, что после возвращения с паузы в регулярном чемпионате НХЛ, связанной с рождественскими праздниками, «Питтсбург» с пятью победами и 10 набранными очками является одной из лучших команд на этом отрезке.

