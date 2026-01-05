«Питтсбург» выиграл пять матчей подряд впервые с ноября 2023 года

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Она стала для «пингвинов» пятой подряд, чего не происходило с командой с отрезка с 4 по 14 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.

По ходу своей текущей победной серии до игры с «Коламбусом» «Питтсбург» справился с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3), «Каролиной Харрикейнз» (5:1) и дважды с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ и 4:1).

Примечательно, что после возвращения с паузы в регулярном чемпионате НХЛ, связанной с рождественскими праздниками, «Питтсбург» с пятью победами и 10 набранными очками является одной из лучших команд на этом отрезке.