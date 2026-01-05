«Питтсбург» выиграл пять матчей подряд впервые с ноября 2023 года
Поделиться
«Питтсбург Пингвинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ). Она стала для «пингвинов» пятой подряд, чего не происходило с командой с отрезка с 4 по 14 ноября 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 января 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 5
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Койвунен (Киндел, Сент-Айвани) – 01:50 1:1 Воронков (Матейчук) – 08:21 2:1 Марчмент (Фантилли, Марченко) – 08:48 3:1 Марченко (Веренски, Матейчук) – 18:38 4:1 Веренски (Дженнер, Оливье) – 20:47 4:2 Аччари (Дьюар) – 36:51 4:3 Новак (Киндел) – 43:28 (pp) 4:4 Ракелль (Манта, Кросби) – 59:46 4:5 Кросби (Карлссон, Чинахов) – 62:22
По ходу своей текущей победной серии до игры с «Коламбусом» «Питтсбург» справился с «Чикаго Блэкхоукс» (7:3), «Каролиной Харрикейнз» (5:1) и дважды с «Детройт Ред Уингз» (4:3 ОТ и 4:1).
Примечательно, что после возвращения с паузы в регулярном чемпионате НХЛ, связанной с рождественскими праздниками, «Питтсбург» с пятью победами и 10 набранными очками является одной из лучших команд на этом отрезке.
Комментарии
- 5 января 2026
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:22
-
10:12
-
10:01
-
09:58
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
08:39
-
08:29
-
08:24
-
08:17
-
08:08
-
08:01
-
07:33
-
07:32
-
07:32
-
05:59
-
05:48
-
04:53
-
04:38
-
04:27
-
04:13