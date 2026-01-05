Видео: два «автогола» защитника «Нью-Джерси» Хьюза в матче с «Каролиной»

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз поучаствовал в двух из трёх пропущенных шайбах своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3). Пытаясь отвести опасность от ворот, американский хоккеист дважды переправил снаряд в сетку.

В начале матча Хьюз таким образом «помог отличиться» датскому нападающему «Каролины» Николаю Элерсу, а во втором периоде отправил шайбу в свои ворота в результате борьбы с форвардом Тейлором Холлом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

