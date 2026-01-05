Скидки
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 14:30 мск

Сегодня, 5 января, состоится очередной матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ, в котором уфимский «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик». Игра пройдёт на стадионе «Уфа-Арена» и начнётся в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
«Салават» и «Нефтехимик» уже трижды играли друг с другом в текущем сезоне КХЛ. В первой встрече победу одержал уфимский клуб (2:1), затем нижнекамцы сумели взять реванш (1:0), однако последняя игра также осталась за командой из Башкортостана (3:1).

«Нефтехимик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 43 очками после 42 матчей. «Салават» идёт восьмым с 38 очками после 41 проведённой встречи.

