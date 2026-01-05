Вратарь «Флориды» Даниил Тарасов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Даниил Тарасов был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Вратарь помог своей команде одержать победу в игре с «Колорадо Эвеланш» (2:1), в которой отразил 27 из 28 бросков по своим воротам.

Первой звездой дня стал нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Тайлер Бертуцци, отметившийся хет-триком в матче с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ). Замкнул тройку лучших форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший два очка (1+1) в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ).

В текущем сезоне 26-летний Тарасов сыграл 14 матчей, в которых одержал пять побед.