Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз высказался после матча с двумя своими «автоголами»

Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз высказался после матча с двумя своими «автоголами»
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз высказался о своей игре в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:3), в которой дважды переправил шайбу в собственные ворота.

Видео: два «автогола» защитника «Нью-Джерси» Хьюза в матче с «Каролиной»

«Очевидно, сегодня я допустил несколько ошибок, и мне нужно играть лучше», — приводит слова Хьюза журналистка Кристи Фланнери на своей странице в социальной сети X.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс – 00:51     1:1 Мерсер (Грицюк, Зигенталер) – 07:34     1:2 Холл – 27:47     1:3 Стэнковен (Холл) – 52:16    

Две шайбы, отправленные Хьюзом в собственные ворота, были записаны на нападающих «Каролины» Николая Элерса и Тейлора Холла соответственно.

В нынешнем сезоне 22-летний Хьюз провёл 42 матча, в которых отметился 21 (4+17) набранным очком. Отметим, что за «Нью-Джерси» также выступает его брат нападающий Джек Хьюз.

