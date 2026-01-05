Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз высказался после матча с двумя своими «автоголами»

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз высказался о своей игре в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:3), в которой дважды переправил шайбу в собственные ворота.

«Очевидно, сегодня я допустил несколько ошибок, и мне нужно играть лучше», — приводит слова Хьюза журналистка Кристи Фланнери на своей странице в социальной сети X.

Две шайбы, отправленные Хьюзом в собственные ворота, были записаны на нападающих «Каролины» Николая Элерса и Тейлора Холла соответственно.

В нынешнем сезоне 22-летний Хьюз провёл 42 матча, в которых отметился 21 (4+17) набранным очком. Отметим, что за «Нью-Джерси» также выступает его брат нападающий Джек Хьюз.