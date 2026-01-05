Защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз высказался после матча с двумя своими «автоголами»
Поделиться
Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Люк Хьюз высказался о своей игре в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1:3), в которой дважды переправил шайбу в собственные ворота.
Материалы по теме
«Очевидно, сегодня я допустил несколько ошибок, и мне нужно играть лучше», — приводит слова Хьюза журналистка Кристи Фланнери на своей странице в социальной сети X.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Элерс – 00:51 1:1 Мерсер (Грицюк, Зигенталер) – 07:34 1:2 Холл – 27:47 1:3 Стэнковен (Холл) – 52:16
Две шайбы, отправленные Хьюзом в собственные ворота, были записаны на нападающих «Каролины» Николая Элерса и Тейлора Холла соответственно.
В нынешнем сезоне 22-летний Хьюз провёл 42 матча, в которых отметился 21 (4+17) набранным очком. Отметим, что за «Нью-Джерси» также выступает его брат нападающий Джек Хьюз.
Комментарии
- 5 января 2026
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:22
-
10:12
-
10:01
-
09:58
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
08:39
-
08:29
-
08:24
-
08:17
-
08:08
-
08:01
-
07:33
-
07:32
-
07:32
-
05:59
-
05:48