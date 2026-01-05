Финал МЧМ-2026, Швеция — Чехия: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

6 января в 4:30 по московскому времени на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) состоится финальный матч молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, в котором сыграют сборные Швеции и Чехии. В России нет официального правообладателя трансляций турнира, поэтому просмотр решающей игры на общедоступных легальных площадках не предусмотрен. Следить за ходом встречи можно будет в матч-центре «Чемпионата».

Швеция вышла в финал, обыграв на предыдущей стадии национальную команду Финляндии (4:3 Б). Чехия в своём полуфинале оказалась сильнее сборной Канады (6:4). Финал чемпионата мира 2026 года станет первым за 10 лет, в котором сыграют исключительно европейские команды.