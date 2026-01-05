Скидки
Канада — Финляндия: во сколько начало матча за бронзу на МЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Канада — Финляндия: во сколько начало матча за бронзу на МЧМ-2026, где смотреть трансляцию
6 января в 0:30 по московскому времени на стадионе «Гранд Казино Арена» в Сент-Поле (США) состоится матч за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, в котором сыграют сборные Канады и Финляндии. В России нет официального правообладателя трансляций турнира, поэтому просмотр решающей игры на общедоступных легальных площадках не предусмотрен. Следить за ходом встречи можно будет в матч-центре «Чемпионата».

U20 ЧМ-2026 . За 3-е место
06 января 2026, вторник. 00:30 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20
Канада в полуфинале проиграла Чехии (4:6), Финляндия уступила Швеции (3:4 Б).

Отметим, что финал чемпионата мира 2026 года станет первым за 10 лет, в котором сыграют исключительно европейские команды.

Материалы по теме
Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге — реванш Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге — реванш
