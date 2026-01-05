Будущий победитель МЧМ-2026 не становился чемпионом мира 14 или 25 лет

В финале молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею сыграют сборные Швеции и Чехии, благодаря чему одна из команд станет триумфатором первенства впервые за как минимум 14 лет.

Если победителем станет сборная Швеции, то это будет их первое чемпионство с 2012 года. В финале молодёжного чемпионата мира шведы обыграли Россию в овертайме 1:0.

Для Чехии же потенциальная победа может стать первой за 25 лет. В последний раз команда этой страны становилась чемпионом мира среди молодёжных команд в 2001 году. В финале того турнира чехи обыграли Финляндию (2:1).

Финал пройдёт 6 января, его начало запланировано на 4:30 по московскому времени.