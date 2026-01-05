Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Будущий победитель МЧМ-2026 не становился чемпионом мира 14 или 25 лет

Будущий победитель МЧМ-2026 не становился чемпионом мира 14 или 25 лет
Комментарии

В финале молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею сыграют сборные Швеции и Чехии, благодаря чему одна из команд станет триумфатором первенства впервые за как минимум 14 лет.

U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если победителем станет сборная Швеции, то это будет их первое чемпионство с 2012 года. В финале молодёжного чемпионата мира шведы обыграли Россию в овертайме 1:0.

Для Чехии же потенциальная победа может стать первой за 25 лет. В последний раз команда этой страны становилась чемпионом мира среди молодёжных команд в 2001 году. В финале того турнира чехи обыграли Финляндию (2:1).

Финал пройдёт 6 января, его начало запланировано на 4:30 по московскому времени.

Материалы по теме
Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге — реванш Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге — реванш
Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android