В «Металлурге» объяснили, почему решили расстаться с Евгением Кузнецовым

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков высказался о расторжении контракта с нападающим Евгением Кузнецовым, отправленным ранее в список отказов. По словам функционера, расставание с форвардом было сложным, но необходимым шагом.

«Прекращение сотрудничества с Евгением Кузнецовым – сложный, но необходимый обеим сторонам шаг. Безусловно, Евгений – большой мастер, однако сейчас он не до конца вписывается в нашу систему игры. После обсуждений со всеми сторонами мы пришли к выводу о прекращении сотрудничества. Держать Евгения в запасе просто ради того, чтобы он был игроком «Металлурга», нечестно в первую очередь по отношению к нему самому и болельщикам, да и сам Женя хочет в первую очередь играть. Поэтому мы пришли к такому решению», — приводит слова Бирюкова официальный телеграм-канал «Металлурга».

Кузнецов в текущем сезоне сыграл в 15 матчах, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. Из списка отказов 33-летнего нападающего забрал уфимский «Салават Юлаев».