Фото: Александр Овечкин и его сын Сергей демонстрируют свои «беззубые» улыбки

Фото: Александр Овечкин и его сын Сергей демонстрируют свои «беззубые» улыбки
Сергей Овечкин, сын капитана и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, лишился молочного зуба во время тренировки команды отца, который помог ему его удалить. Позднее супруга хоккеиста Анастасия опубликовала фото своего мужа с семилетним ребёнком, на которой отчётлива заметна схожесть их «беззубых» улыбок.

Фото: Личный архив Анастасии Овечкиной

Отметим, что Овечкин-старший лишился зуба вчера, 4 января, во время матча с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б), когда игрок соперников Луис Кревьер задел его клюшкой.

В нынешнем сезоне НХЛ 40-летний Овечкин провёл 42 матча, в которых отметился 34 (15+19) набранными очками. «Вашингтон» занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 48 баллами.

