«Это не то, как Канада играет в хоккей». Экс-игрок НХЛ — о поражении от Чехии на МЧМ-2026

Бывший нападающий «Питтсбург Пингвинз» и «Финикс Койотс» Пол Биссоннетт высказался о поражении сборной Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2026 года от Чехии (4:6).

«Канаде есть над чем поработать. Не впечатлён тем, как они играли в хоккей. Это было отличное зрелище, но это не было то, как мы играем в хоккей. Поздравляю Чехию с выходом в финал, потрясающая игра и турнир в целом», — написал Биссоннетт на своей странице в социальной сети X.

В матче за бронзу Канада сыграет со сборной Финляндии, игра пройдёт 6 января, её начало запланировано на 0:30 мск. Североамериканцы третий год подряд не могут выйти в финал молодёжного чемпионата мира.