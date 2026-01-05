Форвард Чехии Новотны: мы сыграли умно, а канадцы поймали несколько глупых удалений
Нападающий сборной Чехии Адам Новотны высказался о победе над Канадой (6:4) в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, отметив, что у каждой игры с канадцами особая атмосфера, а также раскрыв одну из причин триумфа своей команды.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4) 1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5) 1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5) 2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3) 2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5) 3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5) 3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5) 4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5) 4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5) 4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)
«Каждая игра против Канады выходит драматичной. Так было и в этот раз до последней минуты. Но мы сыграли умно, а они поймали несколько глупых удалений, что стало нашим преимуществом. Это великолепное чувство, я не могу дождаться финала», — приводит слова Новотны The Hockey News.
Чехия в финале сыграет со Швецией, Канада в игре за бронзу сойдётся с Финляндией. Обе встречи пройдут завтра, 6 января.
