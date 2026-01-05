Форвард Чехии Новотны: мы сыграли умно, а канадцы поймали несколько глупых удалений

Нападающий сборной Чехии Адам Новотны высказался о победе над Канадой (6:4) в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею 2026 года, отметив, что у каждой игры с канадцами особая атмосфера, а также раскрыв одну из причин триумфа своей команды.

«Каждая игра против Канады выходит драматичной. Так было и в этот раз до последней минуты. Но мы сыграли умно, а они поймали несколько глупых удалений, что стало нашим преимуществом. Это великолепное чувство, я не могу дождаться финала», — приводит слова Новотны The Hockey News.

Чехия в финале сыграет со Швецией, Канада в игре за бронзу сойдётся с Финляндией. Обе встречи пройдут завтра, 6 января.