Форвард сборной Канады Хейдж объяснил поражение от Чехии в полуфинале МЧМ-2026

Нападающий сборной Канады Майкл Хейдж высказался о поражении своей команды в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею с Чехией (4:6), объяснив причины неудачного результата стилем игры соперника.

— В чём причина того, что чехи были для вас таким трудным соперником?

— Они играют жёстко. Это просто хорошая хоккейная команда. У них всё сводится к одному-двум моментам, они их реализовали, и всё, — приводит слова Хэйджа The Hockey News.

Отметим, что сборная Канады уже третий год подряд терпит поражение в плей-офф молодёжных чемпионатов мира, не доходя до финала, и каждый раз победу над канадцами одерживала команда Чехии.