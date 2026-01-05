Скидки
Форвард сборной Канады Хейдж объяснил поражение от Чехии в полуфинале МЧМ-2026

Комментарии

Нападающий сборной Канады Майкл Хейдж высказался о поражении своей команды в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею с Чехией (4:6), объяснив причины неудачного результата стилем игры соперника.

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4)     1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5)     1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5)     2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3)     2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5)     3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5)     3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5)     4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5)     4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5)     4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)    

— В чём причина того, что чехи были для вас таким трудным соперником?
— Они играют жёстко. Это просто хорошая хоккейная команда. У них всё сводится к одному-двум моментам, они их реализовали, и всё, — приводит слова Хэйджа The Hockey News.

Отметим, что сборная Канады уже третий год подряд терпит поражение в плей-офф молодёжных чемпионатов мира, не доходя до финала, и каждый раз победу над канадцами одерживала команда Чехии.

Комментарии
