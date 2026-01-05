«Мы приехали сюда, чтобы выиграть золото». Капитан Канады — о поражении от Чехии на МЧМ

Капитан и нападающий сборной Канады Портер Мартон высказался о поражении своей команды в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею с Чехией (4:6), заявив, что гордится партнёрами, отдавшими все силы ради победы.

«Мы приехали сюда, чтобы выиграть золотые медали. Я очень горжусь нашей команды, мы сражались до самого конца, оставили все свои силы. Это всё, что я могу сказать. Конечно, это тяжёлое поражение. У Чехии действительно очень хорошая команда», — приводит слова Мартона The Hockey News.

Сборная Канады уже третий год подряд терпит поражение в плей-офф молодёжных чемпионатов мира, не доходя до финала, и каждый раз победу над канадцами одерживала команда Чехии.