«Мы приехали сюда, чтобы выиграть золото». Капитан Канады — о поражении от Чехии на МЧМ
Поделиться
Капитан и нападающий сборной Канады Портер Мартон высказался о поражении своей команды в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею с Чехией (4:6), заявив, что гордится партнёрами, отдавшими все силы ради победы.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4) 1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5) 1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5) 2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3) 2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5) 3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5) 3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5) 4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5) 4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5) 4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)
«Мы приехали сюда, чтобы выиграть золотые медали. Я очень горжусь нашей команды, мы сражались до самого конца, оставили все свои силы. Это всё, что я могу сказать. Конечно, это тяжёлое поражение. У Чехии действительно очень хорошая команда», — приводит слова Мартона The Hockey News.
Сборная Канады уже третий год подряд терпит поражение в плей-офф молодёжных чемпионатов мира, не доходя до финала, и каждый раз победу над канадцами одерживала команда Чехии.
Комментарии
- 5 января 2026
-
13:16
-
12:59
-
12:53
-
12:35
-
12:30
-
12:29
-
12:18
-
12:05
-
12:00
-
11:59
-
11:38
-
11:30
-
11:26
-
11:00
-
10:47
-
10:32
-
10:22
-
10:12
-
10:01
-
09:58
-
09:55
-
09:52
-
09:44
-
09:35
-
09:30
-
09:25
-
09:14
-
08:56
-
08:45
-
08:44
-
08:39
-
08:29
-
08:24
-
08:17
-
08:08