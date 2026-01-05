КХЛ назвала лучших игроков 16-й недели сезона

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте объявила имена игроков, признанных лучшими по итогам 16-й игровой недели регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Лучшим вратарём в пятый раз за карьеру в лиге признан голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Он одержал одну победу в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,48. В створ ворот Исаева нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08%.

Лучшим защитником впервые в карьере стал игрок «Северстали» Никита Камалов, сделавший три голевые передачи в двух матчах.

Форвард «Металлурга» Роман Канцеров был признан лучшим нападающим недели во второй раз за карьеру. За прошедшую семидневку он набрал 6 (3+3) очков в двух матчах.

Лучшим новичком 16-й недели во второй раз признан защитник «Ак Барса» Степан Терехов.

Отметим, что победителей в каждой номинации определяет специальная комиссия на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки.