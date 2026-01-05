Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ назвала лучших игроков 16-й недели сезона

КХЛ назвала лучших игроков 16-й недели сезона
Комментарии

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своём официальном сайте объявила имена игроков, признанных лучшими по итогам 16-й игровой недели регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Лучшим вратарём в пятый раз за карьеру в лиге признан голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев. Он одержал одну победу в двух матчах с коэффициентом надёжности 0,48. В створ ворот Исаева нанесено 52 броска, из которых он отразил 98,08%.

Лучшим защитником впервые в карьере стал игрок «Северстали» Никита Камалов, сделавший три голевые передачи в двух матчах.

Форвард «Металлурга» Роман Канцеров был признан лучшим нападающим недели во второй раз за карьеру. За прошедшую семидневку он набрал 6 (3+3) очков в двух матчах.

Лучшим новичком 16-й недели во второй раз признан защитник «Ак Барса» Степан Терехов.

Отметим, что победителей в каждой номинации определяет специальная комиссия на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ, и аналитической оценки.

Материалы по теме
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android