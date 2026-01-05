Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал топ-3 главных события 2025 года в мировом спорте.

«Для меня топ-3 события в мировом спорте — это рекорд Овечкина, победа наших в комбинированной эстафете впервые за всю историю советского и российского плавания на чемпионате мира и золотая медаль Ангелины Мельниковой в гимнастическом многоборье», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

6 апреля 2025 года российский хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Это произошло в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Айлендерс», когда Овечкин забросил свою 895-ю шайбу.