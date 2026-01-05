Скидки
Капитан СКА Сергей Плотников рассказал, что ждёт от 2026 года

Нападающий и капитан санкт-петербургского СКА Сергей Плотников раскрыл свои ожидания от наступившего 2026 года, отметив, что хотел бы, чтобы его команда вышла на более высокие места в турнирной таблице Фонбет КХЛ.

«От 2026 года жду нашего прорыва. Надеюсь, что мы поднимемся выше. Плюс хочется, чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену. Хочу смотреть, болеть за них и радоваться их победам», – сказал Плотников Metaratings.

СКА занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 47 набранными очками после 39 сыгранных матчей. У ЦСКА, опережающего петербуржцев на одно очко, на четыре проведённых игры больше.

