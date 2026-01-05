В «Салавате Юлаеве» объяснили, зачем взяли в команду Евгения Кузнецова

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, почему команда забрала из списка отказов магнитогорского «Металлурга» нападающего Евгения Кузнецова. Функционер отметил, что тренерский штаб уфимцев решил, что от 33-летнего форварда будет польза.
«Тренерский штаб решил, что Евгений нам поможет. У нас неполная линия центральных нападающих. Будем работать над его физической формой. Думаю, тренерский штаб и Виктор Козлов знают, как использовать Кузнецова в любом виде, в любом состоянии», — приводит слова Баширова «Матч ТВ».
В текущем сезоне Кузнецов провёл за «Металлург» 15 матчей, в которых набрал девять очков — забросил одну шайбу и отдал восемь результативных передач.