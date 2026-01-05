Если Канада проиграет Финляндии, повторит свою худшую серию без медалей на МЧМ

Сборная Канады сыграет с национальной командой Финляндии в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею. В случае поражения канадцы повторят свою самую длительную серию по количеству турниров без медалей мировых первенств среди игроков до 20 лет.

Сборная Канады становилась чемпионом мира среди молодёжи и выигрывала последнюю на текущий момент медаль турнира в 2023 году. Затем канадцы дважды подряд проигрывали на стадии четвертьфиналов. Таким образом, в случае поражения от Финляндии Канада останется без медали в третий раз подряд. Единственный и последний раз такое было в период с 1979 по 1981 год.

Матч Канады и Финляндии пройдёт 6 января и начнётся в 0:30 мск.