«Это ужасно». Форвард сборной Канады Лучанко — о поражении от Чехии в полуфинале МЧМ

Нападающий сборной Канады Джетт Лучанко высказался о поражении своей команды в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею с Чехией (4:6), отметив, что этот результат стал ужасным и не тем, на который рассчитывали он с партнёрами.

«Это ужасно. Очевидно, результат не тот, которого мы хотели, но завтра у нас игра, поэтому мы просто сосредоточимся на ней», — приводит слова Лучанко PuckEmpire в социальной сети X.

В матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира Канада сыграет с Финляндией, проигравшей в полуфинале Швеции. Игра пройдёт завтра, 6 января, и начнётся в 0:30 по московскому времени.