«Это ужасно». Форвард сборной Канады Лучанко — о поражении от Чехии в полуфинале МЧМ
Нападающий сборной Канады Джетт Лучанко высказался о поражении своей команды в матче полуфинала молодёжного чемпионата мира 2026 года по хоккею с Чехией (4:6), отметив, что этот результат стал ужасным и не тем, на который рассчитывали он с партнёрами.
U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Окончен
4 : 6
Чехия U20
1:0 Игинла (Миса, Лучанко) – 15:14 (5x4) 1:1 Курран (Галвас, Бенак) – 16:56 (5x5) 1:2 Титльбах (Пшеничка, Новотны) – 23:44 (5x5) 2:2 Парек (Хейдж, О'Райли) – 32:38 (5x3) 2:3 Бенак (Курран, Полетин) – 39:17 (5x5) 3:3 Решни (Хейдж, Маккенна) – 43:59 (5x5) 3:4 Чихар (Нестрашил) – 49:49 (5x5) 4:4 Мартон (Брунике, Эйтчесон) – 57:19 (5x5) 4:5 Полетин (Курран, Бенак) – 58:46 (5x5) 4:6 Чихар (Сикора) – 59:34 (en)
«Это ужасно. Очевидно, результат не тот, которого мы хотели, но завтра у нас игра, поэтому мы просто сосредоточимся на ней», — приводит слова Лучанко PuckEmpire в социальной сети X.
В матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира Канада сыграет с Финляндией, проигравшей в полуфинале Швеции. Игра пройдёт завтра, 6 января, и начнётся в 0:30 по московскому времени.
