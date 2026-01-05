Скидки
Евгений Кузнецов не дебютирует за «Салават Юлаев» в матче с «Нефтехимиком»

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов не попал в заявку своей новой команды на матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

О переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» стало известно сегодня, 5 января. Уфимская команда забрала 33-летнего нападающего из списка отказов магнитогорского «Металлурга».

Кузнецов в текущем сезоне сыграл в 15 матчах, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. «Салават Юлаев» стал третьим клубом нападающего после возвращения из НХЛ в Россию. В прошлом сезоне Кузнецов играл за петербургский СКА.

