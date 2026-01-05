Главный тренер «Монреаля» оценил новую тройку нападения с участием Ивана Демидова

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался об игре тройки нападения команды, в которой российский форвард Иван Демидов выступает в сочетании с Оливером Капаненом и Юраем Слафковски.

«Они показывают хороший хоккей. Не только в атаке, но в и обороне. Они организованны, сыгранны. Они берут инициативу в свои руки. За ними приятно наблюдать», — приводит слова Сан-Луи /r/Habs в социальной сети X.

20-летний Демидов в нынешнем сезоне НХЛ сыграл в 42 матчах, в которых сумел отметиться 36 (10+26) набранными очками. В последней игре своей команды с «Даллас Старз» (4:3 ОТ) форвард сделал голевую передачу.