Агент Джоша Ливо отреагировал на слухи о запросе обмена из «Трактора»

Агент нападающего челябинского «Трактора» Джоша Ливо Иван Ботев прокомментировал слухи о том, что игрок хочет покинуть команду и планирует запросить обмен. Также представитель канадца выразил надежду, что у него хорошие отношения с главным тренером челябинцев Евгением Корешковым.

Ранее в различных телеграм-каналах появилась информация, что Ливо настроен запросить обмен из «Трактора» и имеет напряжённые отношения с Корешковым.

— Надеюсь те, кто запускает эту информацию, смогут это прокомментировать. На сегодняшний день Джош — игрок «Трактора», мы не просили обмен. Да, игра последние несколько матчей не идёт так, как нам хотелось бы. И понятно, что Джошу не нравится это, но это не повод для обмена.

— У него хорошие отношения с новым главным тренером «Трактора» Евгением Корешковым?

— Очень надеюсь, что да. Мы не обсуждали тренера. Может, есть какие то рабочие моменты и новые требования тренера, к которым надо привыкать, — приводит слова Ботева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ливо сыграл 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 43 (18+25) очка.