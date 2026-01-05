«Ошибки случаются...» Форвард «Нью-Джерси» — о двух «автоголах» Люка Хьюза

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир высказался об ошибках защитника команды Люка Хьюза в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3), в результате которых от клюшки его одноклубника шайба дважды залетала в ворота «дьяволов».

«Мы его поддерживаем. Игра состоит из ошибок. Ошибки случаются… Мы здесь, чтобы поддержать его, это то, что делают хорошие команды», — приводит слова Хишира пресс-служба «Нью-Джерси».

Две шайбы, отправленные Хьюзом в собственные ворота, были записаны на нападающих «Каролины» Николая Элерса и Тейлора Холла соответственно.

В нынешнем сезоне 22-летний Хьюз провёл 42 матча, в которых отметился 21 (4+17) набранным очком. Отметим, что за «Нью-Джерси» также выступает его брат нападающий Джек Хьюз.