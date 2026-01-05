«Будем стремиться к результату». Браташ — о первой тренировке во главе «Адмирала»

Главный тренер владивостокского «Адмирала» Олег Браташ рассказал о первой тренировке с командой, отметив, что испытывает оптимистичные эмоции и надеется на лучшее.

«Эмоции оптимистичные. Всегда хочется надеяться на лучшее. За одну тренировку сложно внедрить много нового. Но и ничего не менять – не выход, потому что команда в такой ситуации, когда перемены необходимы. Ситуация сложная, но будем на ходу подкручивать гайки и винтики. Собственно, этим сегодня и занимались. Мы будем выбирать ту модель, которая приносит очки. Будем стремиться к результату, а не к тому, чтобы кому-то понравиться, и не будем упираться в ярлыки «атакующий» или «оборонительный» хоккей. Будем думать только о том, как достичь нашей цели», — приводит слова Браташа официальный телеграм-канал «Адмирала».

Браташ возглавил «Адмирал» 4 января. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками после 39 матчей.