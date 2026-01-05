«Не думаю, что он это заслуживает». Вратарь «Нью-Джерси» — о свисте фанатов в адрес Хьюза

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Джейк Аллен высказался о реакции болельщиков команды, которые освистали защитника «дьяволов» Люка Хьюза после двух его «автоголов» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3).
«Меня освистывали болельщики. Я не думаю, что Люк заслуживает этого. Он парень, который сделал две ошибки за хоккейный матч. Я бы с удовольствием познакомился с человеком, который не совершает ошибки, понимаете? Для него это тяжёлая ситуация. Вероятно, он никогда раньше не сталкивался с чем-то подобным», — приводит слова Аллена журналистка Аманда Стейн на своей странице в социальной сети X.
Две шайбы, отправленные Хьюзом в собственные ворота, были записаны на нападающих «Каролины» Николая Элерса и Тейлора Холла соответственно.
