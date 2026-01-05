Скидки
«Сочи» — «Динамо» Москва: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

«Сочи» — «Динамо» Москва: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 5 января, состоится очередной матч регулярного чемпионата Фонбет КХЛ, в котором «Сочи» сыграет с московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Большой» в Сочи и начнётся в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Динамо М
Москва
В нынешнем сезоне КХЛ «Динамо» и «Сочи» играли друг с другом один раз. Победу одержала московская команда в серии буллитов 3:2. Всего «Динамо» и «Сочи» предстоит провести ещё два матча друг с другом, не считая сегодняшнего.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 52 набранными очками после 41 матча. «Сочи» идёт 10-м с 30 очками после 38 игр.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
