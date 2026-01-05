Евгений Кузнецов присутствует на матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»

Нападающий Евгений Кузнецов присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Напомним, уфимский клуб забрал форварда из списка отказов сегодня, 5 января. Встреча проходит в эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

Евгения показали во время трансляции, а также на медиакубе на арене.

Фото: Кадр из трансляции

33-летний форвард перешёл в «Металлург» в начале октября на правах свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА, за который выступал в прошлом чемпионате КХЛ. Кузнецов в текущем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. «Салават» стал третьей командой для Кузнецова после возвращения в Россию из НХЛ.