Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Евгений Кузнецов присутствует на матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»

Евгений Кузнецов присутствует на матче «Салавата Юлаева» с «Нефтехимиком»
Комментарии

Нападающий Евгений Кузнецов присутствует на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Нефтехимиком». Напомним, уфимский клуб забрал форварда из списка отказов сегодня, 5 января. Встреча проходит в эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена».

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Ремпал, Родевальд) – 10:55 (5x5)     1:1 Хоружев (Точилкин, Федотов) – 39:28 (5x5)     2:1 Зоркин (Бутузов) – 43:54 (5x5)    

Евгения показали во время трансляции, а также на медиакубе на арене.

Фото: Кадр из трансляции

33-летний форвард перешёл в «Металлург» в начале октября на правах свободного агента после расторжения контракта с петербургским СКА, за который выступал в прошлом чемпионате КХЛ. Кузнецов в текущем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. «Салават» стал третьей командой для Кузнецова после возвращения в Россию из НХЛ.

Материалы по теме
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android