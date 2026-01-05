«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»

Сегодня, 5 января, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик» из Нижнекамска. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 11-й минуте защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин забил первый гол. На 40-й минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев сравнял счёт. На 44-й минуте Никита Зоркин вывел уфимскую команду вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 42 матча, в которых набрал 40 очков, и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 43 очками после 43 встреч располагается на пятой строчке Востока.