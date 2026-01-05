«Вашингтон» — «Анахайм»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

В ночь на 6 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 06 января 2026, вторник. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Анахайм Дакс Анахайм

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу в серии буллитов одержал «Анаххайм» со счётом 4:3.

«Вашингтон» провёл 42 встречи, в которых набрал 48 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 45 очками после 41 матча находится на шестой строчке Западной конференции.