Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Анахайм Дакс: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск

«Вашингтон» — «Анахайм»: онлайн-трансляция матча НХЛ-2025/2026 начнётся в 3:00 мск
Комментарии

В ночь на 6 января продолжится регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. В Вашингтоне (США) состоится встреча между между «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Матч на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу в серии буллитов одержал «Анаххайм» со счётом 4:3.

«Вашингтон» провёл 42 встречи, в которых набрал 48 очков и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Анахайм» с 45 очками после 41 матча находится на шестой строчке Западной конференции.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление
«Вашингтон» упустил топ-звезду НХЛ! Овечкин мог получить достойное подкрепление
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android