Главный тренер «Флориды» высоко оценил игру Тарасова в матче с «Колорадо»

Главный тренер «Флориды» высоко оценил игру Тарасова в матче с «Колорадо»
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после победы над «Колорадо Эвеланш» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ высказался об игре российского вратаря «пантер» Даниила Тарасова. Голкипер сделал в этой встрече 27 сейвов.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Беннетт – 06:27     1:1 Лехконен (Мэнсон, Нельсон) – 11:51     2:1 Экблад – 38:12    

«Это была очень, очень важная игра для нас. После потери Сета Джонса во встрече с самой динамичной командой в лиге вратарь должен был сыграть важную роль. И Тарасов сыграл… Мы играли с упорством, играли правильно, делали много действительно хороших вещей, чтобы не дать им показать свою максимальную результативность», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

В текущем сезоне 26-летний Тарасов сыграл 14 матчей, в которых одержал пять побед.

