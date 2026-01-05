Гомоляко: удивило, что «Салават Юлаев» оказался единственным претендентом на Кузнецова

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал переход нападающего Евгения Кузнецова из магнитогорского клуба в «Салават Юлаев» через список отказов.

«Честно говоря, меня очень удивило, что «Салават Юлаев» оказался единственным претендентом на Кузнецова. Считаю, такой хоккеист пригодился бы, наверное, любому клубу лиги.

Мы видим, что у него не получилось заиграть в «Металлурге», но здесь Жене надо в первую очередь покопаться в себе и прийти в былую игровую форму. Обрести того Кузнецова, которого мы все знаем. Разину не нравятся растренированные игроки. А требования у Андрея Владимировича достаточно серьёзные. И если ты проигрываешь конкуренцию, то играют другие, в том числе молодёжь. Хотя Кузнецов, на мой взгляд, является очень сильным игроком.

Уфе Женя придаст мощи в атаке. Козлов умеет работать не только с россиянами и молодыми, но и с экс-игроками НХЛ. Поэтому, считаю, Виктор Николаевич найдёт подход и к Евгению. Тем более в Уфе нет такого подбора игроков, как в Магнитогорске, и Евгению будет комфортнее и проще заиграть. Козлов найдёт ему применение, потому что такой мастер, как Кузнецов, должен играть и радовать болельщиков, а не сидеть на лавке.

Пожелаю Жене только удачи, пусть у него всё будет нормально в Уфе», – приводит слова Гомоляко Metaratings.

33-летний форвард в текущем сезоне сыграл 15 матчей, отметившись в них одной заброшенной шайбой и восемью результативными передачами. «Салават Юлаев» стал третьим клубом нападающего после возвращения из НХЛ в Россию. В прошлом сезоне Кузнецов выступал за петербургский СКА.