Ткачук может вернуться в состав «Флориды» по ходу предстоящей гостевой серии

Форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук может вернуться в состав команды по ходу шестиматчевой гостевой серии, которая стартует во вторник, 6 января. Напомним, в августе 2025 года 28-летнему нападающему сделали операцию из-за разрыва приводящей мышцы бедра и грыжи.

«Я впервые еду с командой на выезд в этом сезоне. Если я сыграю, то, скорее всего, это произойдёт ближе к концу серии. Пока я всё ещё катаюсь без контакта. Сейчас нет конкретной даты возвращения, но будет приятно снова поехать с ребятами, вернуться к привычному ритму», – приводит слова Ткачука сайт НХЛ.

По ходу этой выездной серии «пантеры» сыграют с «Торонто Мэйпл Лифс», «Монреаль Канадиенс», «Оттавой Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз».