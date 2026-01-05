Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Нефтехимиком»

Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Нефтехимиком»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1) и рассказал, как пауза повлияла на игру уфимской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Зоркин (Ремпал, Родевальд) – 10:55 (5x5)     1:1 Хоружев (Федотов, Точилкин) – 39:28 (5x5)     2:1 Зоркин (Бутузов) – 43:54 (5x5)    

– Важная для нас победа, играли за четыре очка. Хорошее начало по движению. Во втором периоде снова возникли сложности у нас, пропустили, но в третьем собрались, забили и забрали победу.

– Александра Комарова не было в заявке. Почему?
– Мы играли в семь защитников, мне нужен был Варлов, чтобы играл в меньшинстве.

– Артур Фаизов не выходит в последних матчах.
– Потому что есть ребята, которые получше играют. Плюс парень молодой.

Шелдон Ремпал проводит вторую встречу после возвращения, но проблемы с большинством пока решить не удаётся. Есть понимание, что стоит делать?
– Есть понимание, нужно больше работать над большинством.

– У Александра Жаровского, показалось, не очень пошла игра.
– Он молодой, может, что-то сделал ненужное перед игрой. Может, волновался в первом матче после паузы. Парень молодой, сталкивается с трудностями. Главное, чтобы он их преодолевал.

– Как повлияла пауза между играми?
– Пауза была нужна. У нас была пара дней, где ребята отдохнули и эмоционально, и физически. Пару дней мы поработали неплохо.

– Владимира Бутузова всё-таки подписали на полноценный контракт. Что в нём видите?
– Он здоровый парень, хорошо катается, видит игру. Надеюсь, мы ему поможем, а он — нам, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» одержал победу над «Нефтехимиком»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android