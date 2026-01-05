Козлов оценил победу «Салавата Юлаева» в матче с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (2:1) и рассказал, как пауза повлияла на игру уфимской команды.

– Важная для нас победа, играли за четыре очка. Хорошее начало по движению. Во втором периоде снова возникли сложности у нас, пропустили, но в третьем собрались, забили и забрали победу.

– Александра Комарова не было в заявке. Почему?

– Мы играли в семь защитников, мне нужен был Варлов, чтобы играл в меньшинстве.

– Артур Фаизов не выходит в последних матчах.

– Потому что есть ребята, которые получше играют. Плюс парень молодой.

– Шелдон Ремпал проводит вторую встречу после возвращения, но проблемы с большинством пока решить не удаётся. Есть понимание, что стоит делать?

– Есть понимание, нужно больше работать над большинством.

– У Александра Жаровского, показалось, не очень пошла игра.

– Он молодой, может, что-то сделал ненужное перед игрой. Может, волновался в первом матче после паузы. Парень молодой, сталкивается с трудностями. Главное, чтобы он их преодолевал.

– Как повлияла пауза между играми?

– Пауза была нужна. У нас была пара дней, где ребята отдохнули и эмоционально, и физически. Пару дней мы поработали неплохо.

– Владимира Бутузова всё-таки подписали на полноценный контракт. Что в нём видите?

– Он здоровый парень, хорошо катается, видит игру. Надеюсь, мы ему поможем, а он — нам, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».