Козлов: Кузнецов — глыба мирового хоккея. То, что было в «Магнитке», остаётся в «Магнитке»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что был инициатором приглашения в команду Евгения Кузнецова, и назвал его глыбой мирового хоккея.

– Евгения Кузнецова забрали из списка отказов. Есть понимание, какую видите его роль?

– Это глыба мирового хоккея. Он выигрывал Кубок Стэнли и чемпионаты мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он обязательно нас усилит. То, что было в «Магнитке», остаётся в «Магнитке».

– Чья инициатива была подписать Кузнецова?

– Моя. Понимание, где его использовать, есть. Будем смотреть, в каком он физическом состоянии, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

О переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» стало известно сегодня, 5 января. Уфимская команда забрала 33-летнего нападающего из списка отказов магнитогорского «Металлурга».