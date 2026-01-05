Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: Кузнецов — глыба мирового хоккея. То, что было в «Магнитке», остаётся в «Магнитке»

Козлов: Кузнецов — глыба мирового хоккея. То, что было в «Магнитке», остаётся в «Магнитке»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что был инициатором приглашения в команду Евгения Кузнецова, и назвал его глыбой мирового хоккея.

– Евгения Кузнецова забрали из списка отказов. Есть понимание, какую видите его роль?
– Это глыба мирового хоккея. Он выигрывал Кубок Стэнли и чемпионаты мира. Я рад, что такой игрок у нас в команде. Он обязательно нас усилит. То, что было в «Магнитке», остаётся в «Магнитке».

– Чья инициатива была подписать Кузнецова?
– Моя. Понимание, где его использовать, есть. Будем смотреть, в каком он физическом состоянии, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

О переходе Кузнецова в «Салават Юлаев» стало известно сегодня, 5 января. Уфимская команда забрала 33-летнего нападающего из списка отказов магнитогорского «Металлурга».

Материалы по теме
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android